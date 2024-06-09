حسام حسن يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم المنتخب الوطني المصري، تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره غينيا بيساو غدا الإثنين، على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على حساب بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل المنتخب الوطني، صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز في الثلاث جولات الأولى، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد أربعة نقاط.

وسوف يضع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة لمواجهة غينيا بيساو خلال المران الختامي اليوم الأحد.