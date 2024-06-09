"تفصيل لقب القرن وصفقة إمام".. صدام ناري بين ميدو وعدلي القيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حل عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، ومعه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ضيوفا في برنامج الكرة مع "فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أمس السبت.

ودخل الثنائي في صدام قوي خلال الحلقة، بسبب العديد من المحاور التاريخية التي تخص القطبين، والقضايا الشائكة التي لها جدال مثل لقب نادي القرن، وأيضا التعرض للظلم، في القرارات سواء من الحكام أو اتحاد الكرة.

وقال أحمد حسام ميدو خلال الحلقة التلفزيونية: "الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن واللوائح اتفصلت على مقاس الأهلي، ورئيس الكاف وقتها عيسى حياتو خرج من الاتحاد الأفريقي بتهم قضايا فساد.

أضاف: "أنا لو مكان مسؤولي الزمالك حاليا استغل النقطة دي لأخذ حق الزمالك في اللقب لأنه الأهلي استفاد منه تسويقيا ورئيس الكاف متهم بالفساد".

ورد عدلي القيعي: "الأهلي لم يتم مجاملته بلقب نادي القرن، وكان عن جدارة واستحقاق، خاصة وأنه كان يشارك في بعض الأوقات في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، على حساب دوري الأبطال، من أجل الاحتفاظ باللقب نهائيا.

وفي تصريح تاريخي قال عدلي القيعي: "الأهلي طول عمرة مظلوم من التحكيم تاريخيًا".

ورد "ميدو": "في أخطاء تحكيمية حصلت ضد الزمالك وكان في أوقات الزمالك معندوش آلة إعلامية، ودخول وكالة الأهرام للإعلان غير المشهد وكان في تضارب في المصالح وقت ما حسن حمدي أصبح رئيسها، ومفيش أي عدل، ورغم ذلك الزمالك حصل على 14 بطولة في بداية الألفينات، ومع وجود حسن حمدي في وكالة الأهرام كان الأهلي بياخد فلوس أكثر من كل الأندية".

وعن صفقة انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي قال ميدو: "عمري ما تخيلت أن الأهلي يوصل بيه أن لاعب تجاوز في حقه يديله الشرف أنه يلبس تيشرته بعد انضمام امام عاشور".

ورد عدلي القيعي: "اللاعب يحاسب بمجرد دخوله النادي وأحاسبه على القيم بتاعتنا إحنا بقى".

اقرأ أيضا:

حسام حسن يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة غينيا