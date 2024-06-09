“مواجهة وحيدة بطلها صلاح".. ماذا قدم منتخب مصر أمام غينيا بيساو سابقاً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن مواجهة قوية أمام نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي الفراعنة بمنتخب غينيا بيساو غداً الإثنين على ملعب 24 سبتمبر وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويعرض "الخليج 365" في السطور القادمة حقائق مواجهة منتخب مصر السابقة أمام غينيا بيساو:

ولم يسبق أن واجه الفراعنة منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، بل كانت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021-2022.

وسجل وقتها محمد صلاح هدف الفوز الوحيد للفراعنة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الغد بين مصر وغينيا بيساو هي الأولى بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوزاً على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين.

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