نجم الأهلي السابق: فوز بيراميدز بالدوري لن يكون مفاجئا.. وهذا ما يصعب مهمة الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عماد النحاس لاعب النادي الأهلي السابق، الصعوبة أن الفريق الأحمر، سوف صعوبات في مباريات الدوري المحلي بعد فترة التوقف الدولي.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر قناة "المحور": "لاعبو الأهلي والزمالك تعودوا على ضغط المباريات والأهلي والزمالك سيجدون صعوبة في مباريات الدوري القادمة بسبب الإجهاد وضيق الوقت للتعافي".

وأضاف: "هناك صعوبة في موقف الأهلي مع المؤجلات أكثر من الزمالك، وسيتم وضع جدول مزدحم للأهلي ومن الممكن أن يخوض مباريات كل 48 ساعة، والفريق اللي هيكسب هو اللي هيكمل، والأحمر لم ينتهي من مباريات الدوري الأول، وهناك أندية مازال لم يواجهها هذا الموسم".

وأكمل: "في حال تحقيق بيراميدز لبطولة الدوري لن يكون مفاجئًا لي نظرًا للأداء الذي يقدموه في الموسم الحالي، حيث يظهر بمستوى جيد، وهذا الموسم هو الأفضل لهم وعليهم الفوز على جميع الفرق وليس المنافسين الأوائل فقط".

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