"مكاسبه خارج الملعب أكثر".. ماذا نعرف عن أرباح شركة محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"يتقاضى راتب إسبوعي يُقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني".. هذا ما أخبرتنا عنه التقارير الصحفية البريطانية عن المقابل المادي الذي يحصل عليه النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول ولكن هذا ليس كل شيء بالنسبة للاعب الذي ينتهي تعاقده مع الريدز في 30 يونيو من عام 2025.

النجم المصري صاحب الـ 32 عامًا أسس شركة تحمل اسم "صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد" مسؤولة عن إدارة أعماله خارج الملعب؛ حيث تتخذ مقراً في انجلترا الذي يستقر بها منذ عام 2017 ومديرها الوحيد المُدرج بسجلاتها هو محمد صلاح.

صحيفة نيويورك تايمز، أوضحت أن الميزانية العمومية للشركة تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني ـ ما يعُادل 32 مليون دولار ـ بزيادة عن ميزانية العام الماضي التي كانت تُقدر بـ 19.8 مليون جنيه إسترليني.

رامي عباس مستشار محمد صلاح ومحاميه سبق وأشار إلى أن حقوق الصور والأنشطة التجارية تزيد من أرباح صلاح المجمعة إلى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني في الأسبوع ـ ما يوازي 3 أضعاف راتبه الإسبوعي مع ليفربول ـ.

نجم منتخب مصر يحصل على الراتب الأعلى بين زملائه في ليفربول والذي يُقدر سنويًا بـ 21 مليون يورو ـ ما يُعادل ١٧٬٨٦٤ مليون إسترليني ـ

صلاح خارج الملعب هو واجهة دعائية للعديد من العلامات التجارية سواء في الأحذية والملابس وشركات الاتصالات والهواتف الذكية والبنوك والشركات العقارية والمياه الغازية والنقل الذكي وغيرها من العلامات التجارية.

الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، أشارت في تقريرها إلى تصريحات سابقة لرامي عباس يوضح أن مكاسب صلاح تتراوح بين 54 مليون يورو ـ ما يُعادل 46.3 مليون جنيه إسترليني ـ و 62 مليون يورو سنوياً كراتب وحقوق الصورة الخاصة به منذ تجديد عقده مع ليفربول في 2022 هذا بخلاف الأرباح التي ربما يغتنمها من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



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