"الثانية محسومة ولكن".. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أول صفقات النادي الأهلي في الصيف المقبل، وأيضا حسم صفقة جديدة في الوقت القريب، في ظل سعي الأهلي لتدعيم الصفوف.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الجزائري زين الدين بلعيد خلاص القصة بتنتهي لمدة أربع سنوات، وبقول دي أول صفقات الأهلي الصيفية، ولاعب مهم".

أضاف: "المغربي يحيى عطية الله، الصفقة محسومة، ولكن هناك خلافا بين الأتنين الوكلاء، وهو ما يعطل الصفقة، ولو تم حله سوف تتم الصفقة بشكل رسمي، ويصبح اللاعب في الأهلي".

وأتم تصريحاته: "يوسف أيمن الذي يلعب في قطر، الموضوع لم يحسم، ورايح جاي، بين الطرفين، والميزة في اللاعب أنه مصري وسوف يتم قيده في القائمة محليا، ولكن كولر بيفكر في لاعب آخر، ويوجد ثنائي صغير في السن لا بد من حصولهم على الفرصة من قطاع الناشئين وهم أحمد عابدين ومعتز عبدالله، ممتازين".

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