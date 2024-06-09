محترف بمصر وآخر كاد يزامل إمام.. لاعبون على حسام حسن الحذر منهم في غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفاً ثقيلاً على نظيره غينيا بيساو غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر المواجهة المقبلة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، يليه منافسه غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويعرض "الخليج 365" أهم أربع لاعبين في صفوف منتخب غينيا بيساو قبل مواجهة مصر بالتصفيات:

ويضم منتخب غينيا بيساو عدد كبير من العناصر القوية والمميزة التي تلعب بمختلف الدوريات العربية والعالمية، والتي من المتوقع أن تكون مصدر خطر على منتخب مصر في مباراة الغد، ومنهم:

الأول: ماما بالدي مهاجم ليون وأحد العناصر الهجومية المميزة في صفوف غينيا بيساو شارك مع الفريق الفرنسي في 23 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين، بينما لعب 17 مباراة مع منتخب بلاده وسجل هدفين بهم.

الثاني: جيفرسون إينكادا مدافع فاركو والذي لعب 19 مباراة حتى الآن بالدوري المصري صنع هدفين، ويعتبر من مصادر الخطورة التي سيعتمد عليهم لويس بوا مورتي مدرب غينيا بيساو نظراً لمعرفته باللاعبين المصريين.

الثالث : فرانكولينو جلودا ديجو لاعب خط وسط ميتلاند الذي انضم لصفوف فريقه الدنماركي في مطلع يوليو 2023 قبل 18 يومًا من إعلان الأهلي ضم إمام عاشور.

ويقدم اللاعب صاحب الـ19 عاماً مستويات رائعة مع فريقه الدنماركي حيث لعب 33 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 17 هدف وصنع 6 آخرين.

وأخيراً ألفا سميدو لاعب خط وسط الطائي السعودي، شارك مع منتخب بلاده في 17 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ويذكر أن مواجهة مصر وغينيا بيساو تعتبر هي الأولى بينهما في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والتى من المقرر إقامتها على ملعب 24 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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