"الهاتف يرن باستمرار".. وكيل "هدف الأهلي" يتحدث عن: موعد دراسة العروض.. والدوريات التي يرفضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث ديمتري سيليوك وكيل اللاعب البوركيني محمد كوناتي، عن العروض التي تصل للاعبه بعد انتهاء التعاقد مع مع نادي أخمات جروزني الروسي.

وكشف مصدر في وقت سابق لمصراوي عن وجود انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي خلال الفترة الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال ديمتري سيليوك في تصريحات لقناة "ماتش تي في" الروسية، إنه لم يجلس بعد مع كوناتي لدراسة العروض التي تصله بسبب سفر اللاعب وتواجده خلال الفترة الجارية بمعسكر منتخب بلاده ولكنهما سيجلسان خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري لبداية دراسة العروض والتعامل معها على أرض الواقع.

وأضاف وكيل كوناتي:"الهاتف يرن باستمرار وأنا أريد الأفضل لكوناتي بالجمع بين النادي الجيد والمقابل المادي الجيد؛ فعائلته كبيرة ويحتاج للمال، ونمتلك عروضًا كثيرة ولكن هناك أندية على سبيل المثال في بلغاريا وصربيا وكرواتيا لا نفكر بها على الرغم من أنهم على استعداد لدفع المقابل المادي اللائق وهناك عروض من الأندية تشارك في المسابقات الأوروبية، ولكن ليس بنفس الشروط التي نريدها".

وأتم الوكيل الروسي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب تلقى عروضًا من الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي بجانب عروضًا عربية كثيرة بينهم من السعودية والإمارات وقطر ولكن لم يتم حسم موقف اللاعب بعد.

المهاجم البوركيني الدولي كان قد انضم لصفوف نادي أخمات جروزني الروسي في موسم 2021/2022 قادمًا من نادي خيمكي الروسي أيضًا.

اللاعب الذي انتهى تعاقده مع نهاية موسم 2023/2024 شارك مع نادي أخمات جروزني في 90 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 3 لزملائه، هذا بعدما خاض مع خيمكي 40 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

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