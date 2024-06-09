"لم تكتمل".. حسن شحاتة يتحدث عن طريقة حسام حسن وظاهرة الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عن طريقة لعب المنتخب الوطني، تحت قيادة حسام حسن، في المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو، ومشاركة محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وحقق المنتخب الوطني، الفوز على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

قال حسن شحاتة في لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc": "حسام حسن أختار طريقة جيدة، ولكن لم تكتمل، وكان من الممكن أن تكتمل لو لعبنا أفضل بطريقة 3/4/3، والمباراة القادمة الأفضل مشاركة محمد حمدي كظهير أيسر ومصطفى محمد رأس حربة وتريزيجيه وصلاح على الأجنحة.

وأوضح: "مثلما كان هناك محمد هاني كجبهة مع محمد صلاح، كان يجب أن يكون هناك جبهة أخرى مع تريزيجيه من أجل أن تكون الجبهتين في أفضل مستوى".

وأضاف: "حسام حسن أعتمد على أن مصطفى شوبير ومحمد عواد لم يشاركوا دوليا ولذلك فخبرات وإمكانيات الشناوي حسمت الأمر لصالحه وبالتالي مشاركته أساسيا أفضل".

وأتم تصريحاته مازحا: "كنت مرتاح أثناء تدريبي للمنتخب، من مشكلة الحراس لأن عصام الحضري، كان يشارك بشكل مستمر ولا يتعرض للإصابات".

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