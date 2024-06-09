شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر يخضع لاختبار طبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مهاب ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى قبل التدريبات الجماعية للفريق اليوم، للاطمئنان على مدى جاهزيته للمشاركة في مران الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكدمة قوية فى الكاحل خلال مشاركته مع الفريق بمباراة الفريق الودية أمام النصر، لذا حصل على راحة من مباراة البنك الأهلى الودية التي أٌقيمت الجمعة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا 14 يونيو الجاري، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري .

يذكر أن مصطفى الزنارى تعرض للإصابة باجهاد في العضلة الخلفية، خلال مباراة البنك الاهلى، كما تعرض محمد عاطف لاعب الفريق الى إصابة بكدمة في الركبة.