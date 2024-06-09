شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر رمضان صبحى بعد جلسة الاستماع فى لجنة المنشطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، اليوم الأحد، لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات المصرية، بشأن اتهامه بالتلاعب في إحدى عينات التحاليل الخاصة بـ الكشف عن المنشطات.

ومن المقرر أن تقوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بمخاطبة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، وإخطارها بما سيتم فى جلسة الاستماع مع اللاعب، وما تراه الوكالة المصرية، على أن يتم رفع التقرير للوكالة الدولية لتتخذ ما تراه مناسبا فى الأمر.

وأخطرت اللجنة اتحاد الكرة ونادى بيراميدز بإيقاف اللاعب عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب الوطنى لحين الخضوع لجلسة الاستماع التي سيتم بناءً عليها تحديد مدى حقيقة اتهام اللاعب بالتلاعب فى عينية التحاليل.

رمضان صبحى سبق ورد على الخطاب الأول من لجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، إلا أن قرار إيقاف اللاعب بشكل مؤقت جاء يوم 26 مايو، وقبل ساعات من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.