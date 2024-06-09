شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على القوام الأساسى والمدارس الأجنبية سلاح الزمالك لاستعادة أمجاد الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادى الزمالك لاتخاذ عدة خطوات من أجل استعادة بريق ألعاب الصالات مجدداً، بعد خسارة جميع البطولات المحلية والأفريقية الموسم المنقضى على صعيد كرة اليد وسط غضب جماهيرى كبير لعدم تحقيق أى بطولة فى الكرة الطائرة والاعتذار عن عدم المشاركة فى البطولة الأفريقية، وحصد لقب مهم لفريق سيدات الطائرة بالاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم لأول مرة فى التاريخ.

وتعد خطوة الحفاظ على القوام الأساسى لنجوم الفرق أهم ما يركز عليه مجلس إدارة نادى الزمالك، حيث تم تجديد تعاقد 6 لاعبات من نجمات فريق الكرة الطائرة لكل من، مريم متولى ومريم مصطفى وهنا المصرى ونورا عزمى وفريدة العسقلانى والبرازيلية ميلكا لوبيسكا، وسط النجاح فى التجديد لـ أحمد يوسف نجم الكرة الطائرة.

كما أن المدرسة الأجنبية للأجهزة الفنية هى سلاح مسئولى الزمالك الثانى لاستعادة أمجاد الصالات، خاصة بعد التعاقد من البرازيلى شوانكى على رأس القيادة الفنية لفريق رجال الطائرة، واقتراب التعاقد مع محترف برازيلى يتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

فيما يسعى مجلس الزمالك لإنهاء ملف تعيين مدير فنى جديد أجنبى، سواء من المدرسة الإسبانية أو الفرنسية، لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولى القلعة البيضاء بتعيين مدرب على أعلى مستوى، خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى، فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.