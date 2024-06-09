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مصطفى حسين يصعد لربع نهائى التصنيف العالمي للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى ربع نهائي بطولة التصنيف العالمى " الرانك" التي تقام بالمجر بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى.

وصعد مصطفى حسين بعد الفوز على منافسه الفرنسي بنتيجة 3/0 بمنافسات وزن تحت 72 كجم.

وكان منتخب المصارعة دخل معسكرا بالمجر قبل انطلاق البطولة، فى الفترة من 1 إلى 4 يونيو، استعدادا لمنافسات التصنيف العالمى.

وحجزت المصارعة المصرية 10 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، بواقع 5 مقاعد للمصارعة الرومانية و4 مقاعد للمصارعة الحرة، ومقعد وحيد للمصارعة النسائية عن طريق ندى مدنى .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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