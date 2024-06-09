شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حسين يصعد لربع نهائى التصنيف العالمي للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى ربع نهائي بطولة التصنيف العالمى " الرانك" التي تقام بالمجر بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى.

وصعد مصطفى حسين بعد الفوز على منافسه الفرنسي بنتيجة 3/0 بمنافسات وزن تحت 72 كجم.

وكان منتخب المصارعة دخل معسكرا بالمجر قبل انطلاق البطولة، فى الفترة من 1 إلى 4 يونيو، استعدادا لمنافسات التصنيف العالمى.

وحجزت المصارعة المصرية 10 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، بواقع 5 مقاعد للمصارعة الرومانية و4 مقاعد للمصارعة الحرة، ومقعد وحيد للمصارعة النسائية عن طريق ندى مدنى .