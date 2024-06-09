شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف مصطفى الزنارى من مباراة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر الغموض على موقف مصطفى الزنارى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حول مصيره من المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام سيراميكا فى بطولة الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، والمقرر لها الجمعة 14 يونيو الجارى.

وتعرض الزنارى لإصابة بإجهاد فى الخلفية خلال مباراة الفريق الودية أمام البنك الأهلى التي أقيمت الجمعة الماضى، وجارى الاطمئنان على حالته وتحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات والمباراة المقبلة أمام سيراميكا.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.