شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تجتمع مع كولر عصر اليوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة. وتبحث لجنة التخطيط ورئيس النادي فى جلسة اليوم مع كولر أكثر من ملف كروي، فى مقدمتها تطورات مفاوضات الأهلي بخصوص الصفقات التي وافق كولر على ضمّها خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة.

كما تبحث لجنة التخطيط مع المدير الفني موقف اللاعبين المُعارين لأندية أخرى، بجانب رؤية المدرب للفترة المقبلة، والتطرق لملف الراحلين من النادي فى ظل وصول عروض لأكثر من لاعب.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين في 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح، على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.