تمبكتي خارج حسابات منتخب السعودية قبل مواجهة الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي منتخب السعودية صدمة جديدة قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها مساء بعد غدٍ الثلاثاء أمام نظيره الأردني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس آسيا وكأس العالم.

وقرر الجهاز الفني للأخضر السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني إستبعاد حسان تمبكتي قلب الدفاع من معسكر المنتخب في الرياض بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وتعرض حسان تمبكتي لاعب فريق الهلال للإصابة بشد عضلي منذ الثلاثاء الماضي، قبل أن تثبت الفحوصات التي خضع لها حاجته لتنفيذ برنامج علاجي يحول دون لحاقه بمباراة الأردن.

وأصبح حسان تمبكتي ثاني لاعب يغادر معسكر منتخب السعودية بداعي الإصابة بعد أيمن يحيى لاعب النصر.