أشرف حكيمي يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي دائرة إهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة “ ذا إثلتيك” الإنجليزية أن ريال مدريد يستهدف عودة أشرف حكيمي لصفوفه خلال الفترة المقبلة لتعويض داني كارفخال في المواسم المقبلة.

ويعد أشرف حكيمي أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد صديقاً مقرباً لكليليان مبابي المنضم حديثاً لصفوف الميرينجي.

ويدرس ريال مدريد التحرك لضم حكيمي الصيف المقبل حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2025-2026، ماقد يجبر النادي الفرنسي على بيع اللاعب تجنباً لرحيله في صفقة مجانية بعد نهاية عقده.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة بضم كوكبة من النجوم في مختلف المراكز.