وكيل كوناتي يصدم الاهلي بشأن مفاوضات ضم اللاعب

كشف ديميتري سيلوك، وكيل أعمال محمد كوناتي مهاجم بوركينا فاسو مصيره اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة بعد ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى عدة أندية منها الاهلي.

وقال سيلوك في تصريحات تليفزيونية لقناة “ماتش تي في” الروسية: “لقد تلقينا العديد من العروض لمحمد كوناتي في الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن ليس هناك وقت، اللاعب يتواجد رفقة منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس العالم”.

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وأضاف: “يوجد الكثير من العروض منها في كرواتيا وصربيا وبلغاريا، ولكننا أبلغنا تلك الأندية بصعوبة انتقال اللاعب إليهم ، رغم أن العرض المالي مناسب”.

وتابع: “هناك عروض أخرى من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وعروض أخرى عربية بمبالغ قوية، ولكننا لم نحسم موقفنا بعد”.

وأكمل: “في المنتصف الثاني من الشهر الجاري سنجلس ونحسم وجهتنا القادمة، ولكننا نبحث عن ناد جديد وبمقابل مادي مناسب لأن اللاعب عائلته كبيرة ويحتاج إلى المال”.

اختتم: “كوناتي يبلغ من العمر 26 عامًا، ولديه العديد من العروض، ولكننا ما زلنا لم نحسم وجهتنا المقبلة”.

يذكر أن وكيل كوناتيه لم يتطرق للحديث عن عرض النادي الأهلي، في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية عن فتح مسئولي الأحمر لخطًا من المفاوضات مع اللاعب.