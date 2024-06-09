9 غيابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 14 يونيو الجاري.

ويعاني الزمالك من تسع غيابات في صفوفه بسبب الإصابة، حيث يغيب كل من محمود الونش لإصابته بالرباط الصليبي، كما يغيب شيكابالا لإصابته في العضلة الضامة، ويغيب أحمد فتوح لإصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

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ويغيب عن صفوف الزمالك سيف الدين الجزيري لإصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بالرباط الصليبي، ويغيب مهاب ياسر لإصابته بكدمة قوية في أربطة الكاحل.

كما يغيب عن نادي الزمالك محمد عاطف لإصابته بكدمة قوية في الركبة خلال ودية البنك الاهلي، كما يغيب مصطفى الزناري لإصابته بإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي الأخيرة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.