الزمالك يعود للتدريبات وقرار جديد من جوميز قبل عودة الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت، بعد خوض مباراة ودية أمام البنك الأهلي، أول أمس الجمعة.

وخاض الفريق الأبيض، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مواجهتين وديتين، أمام النصر، وفاز الأبيض (3\1)، وأمام البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي (3\3)، وذلك لتجهيز اللاعبين وتجربة عدد من الناشئين.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المدرب البرتغالي، قرر عدم خوض الفريق مباريات ودية جديدة في الفترة الحالية، واكتفى بمواجهتي النصر والبنك الأهلي، وفي انتظار عودة اللاعبين الدوليين ليتم وضع برنامج بدني خاص لتجهيزهم لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبلة، على المقاولون العرب، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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