بعد توقف عضلة القلب.. وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للسباحة شذى ورباعي الكاراتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية للسباحة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب.

كما تابع أشرف صبحي، الحالة الصحية لـ 4 لاعبين كاراتيه بمركز شباب مساكن إسكو بشبرا وهم " جنى محمد إسماعيل، وهبة محمد إسماعيل، وجنى أشرف، وآدم أشرف"، عقب مشاركتهم بالبطولة التنشيطية للكاراتيه وتعرضهم لحادث سير أمام بوابة ستاد القاهرة.

ووفقا للمركز الإعلامي للوزارة: اطلع وزير الشباب والرياضة على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعبه شذى محمد نجم ولاعبي الكاراتيه، موجهاً اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجهم، وتوفير كل ما يلزم لعودتهم لممارسة نشاطهم الرياضي في أسرع وقت ممكن، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالتهم من رعاية طبية، ومتابعته تطورات الحالة الصحية لهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، معرباً عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعبين، والعودة لأسرهم في القريب العاجل.

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