محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقترب نادي برايتون من إتمام التعاقد مع المدير الفني الألماني ذو الأصول الأمريكي فابيان هورزيلر ليكون خلفًا للإيطالي روبيرتو دي زيربي الذي انتهى تعاقده بنهاية موسمة 2023/2024.

برايتون كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز 11 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز 12 ونقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز العاشر.

هورزيلر يُعد اسمًا جديدًا على الكرة الإنجليزية؛ حيث لم يسبق له العمل هناك بل كانت بدايته التدريبية في موسم 2016/2027 حين كان لاعبًا بصفوف بيبينسريد ببلاده قبل أن قبل أن ينضم في موسم 20/21 كلاعب Eimsbütteler ثم اعتزل الكرة في نهاية عام 2022.

وعمل ـ صاحب الـ 31 عاماً حالياً ـ خلال هذه الفترة كمدرب مساعد لمنتخب ألمانيا تحت 20 عاماً بموسم 18/19 ثم عمل في الموسم التالي مساعد لمدرب منتخب ألمانيا تحت 19/20.

وقبل اعتزال الكرة عمل هورزيلر كمدرب مساعد في الجهاز الفني لفريق سانت باولي خلال الفترة من أغسطس 2020 حتى ديسمبر 2002 قبل أن يعمل كمدير فني مؤقت في ديسمبر 2022 للفريق الذي سبق ولعب بصفوفه عمر مرموش ثم عمل كمدير فني مؤقت في ديسمبر من العام ذاته.

وأصبح بعد ذلك مديرًا فنيًا للفريق؛ حيث قاده إلى التأهل من الدرجة الثانية إلى البوندسليجا ـ الدوري الممتاز ـ في ألمانيا.

وحال إتمام تعاقده مع نادي برايتون سيكون المدرب الألماني أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ـ البريميرليج ـ والثاني عامة بعدما تولى رايان ميسون المهمة بصورة مؤقتة مع نادي توتنهام في عام 2021 وكان عمره حينها 29.

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