الإصابة تضرب صفقة ريال مدريد الجديدة.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

كشفت إذاعة مونتي كارلو موقف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني من المشاركة مع الديوك في ودية كندا اليوم استعداداً ليورو 2024.

وبحسب الإذاعة فإن مبابي يعاني من إصابة على مستوى الظهر وقد لا يشارك على إثرها في مباراة اليوم أمام كندا، وإن الإصابة ليست خطيرة بل اللاعب يشعر ببعض الانزعاجات.

وشهدت ودية فرنسا ولوكسمبرج الأخيرة مشاركة وتألق مبابي صفقة ريال مدريد الجديدة ونجح في تسجيل الهدف الثالث وصناعة آخر لزملائه في المباراة التي انتهت بفوز الديوك بثلاثية نظيفة.

ويذكر أن مبابي صاحب الـ 25 عاماً قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن يرتدي قميص رقم 9 مع الملكي.

موعد ودية فرنسا وكندا اليوم:

ويلتقي منتخب فرنسا بنظيره كندا اليوم الأحد على ملعب بوردو الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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