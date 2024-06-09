شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى اليوم، الأحد، فى ثانى مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، والفريق الفائز في 3 مباريات بكون المتوج باللقب.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى في ثانى جولات الدور النهائي في الثامنة مساء اليوم، بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الاتحاد بنتيجة 71/69

موعد مباريات نهائي دورى السلة

تقام المباريات أيام 7 و 9 و 11و 13 يونيو على استاد القاهرة ، بينما تقام مباراة فاصلة يوم 14 حالة تعادل الفريقان في مرات الفوز والخسارة.

طاقم حكام المباراة

ويتكون طاقم التجكيم للمباريات من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز

نقل نهائي الدورى إلى استاد القاهرة

كان من المقرر اقامة المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، إلا أن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة قرر نقل مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر رجال، بناء على طلب الاتحاد السكندرى بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين الموسم الماضى بصالة حسن مصطفى، وهو ما وافق عليه الأهلى واتحاد السلة.