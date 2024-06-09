شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على طريقة 4 - 3 - 3 فى مواجهة غينيا بيساو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على العودة لطريقة 4 – 3 – 3 بدلا من طريقة 3 – 5 – 2 أمام غينيا بيساو غداً فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024.

ويعود محمد حمدى الظهير الأيسر من الإيقاف على أن يشارك أساسيا على حساب أحمد سيد زيزو، كما يعود حمدى فتحى للمشاركة فى وسط الملعب بدلا من مركز الليبرو المتقدم، كما كان الحال فى المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.