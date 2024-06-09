شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: إمام عاشور جاهز للمشاركة أمام غينيا بيساو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن إمام عاشور لاعب المنتخب جاهز للمشاركة في مباراة غينيا بيساو غدا، الاثنين، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن إمام عاشور اشتكى من إجهاد بسيط في العضلة الضامة في مباراة بوركينا فاسو الأخيرة، وتم استبداله وبات جاهزا للمشاركة في مباراة الغد أمام غينيا بيساو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.