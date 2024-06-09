شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعقد جلسة مهمة غداً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مهمة فى الخامسة مساء غد، الاثنين، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء. ويبحث المجلس كذلك تطورات استاد الأهلي الذي تم توقيع عقود إنشائه الثلاثاء الماضي فى حفل كبير مساء الثلاثاء الماضي بفرع النادي بالشيخ زايد.

وشهد حفل تدشين مشروع القرن للنادى الأهلي فى ختامه احتفالية كبرى بالألعاب النارية، بعد الانتهاء من المراسم الرسمية للحفل، والتي ألقى خلالها الحضور كلمات، أكدت أهمية الحدث التاريخي ورؤيته التي تواكب رؤية الدولة المصرية في البناء.

ونظم مسئولو النادي الأهلي حفلا كبيرا في مساء الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه، وطريقة التمويل وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق ، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن كولر طلب ضم 5 لاعبين في 4 مراكز خلال الصيف الجاري ، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات في مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.