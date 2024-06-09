شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: الصفاقسى أنهى تعاقده مع فيوتشر بالتراضى وفيفا لم يخطرنا بأى غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، حقيقة تلقي النادي إخطاراً رسمياً من الفيفا بتوقيع غرامة بقيمة مليون دولار على مودرن فيوتشر بسبب مستحقات التونسي أيمن الصفاقسي.

وقال عرابي، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أيمن الصفاقسي أنهى تعاقده معنا بالتراضي وحصل على مستحقاته والفيفا لم يخطرنا بتوقيع أي غرامة مادية على النادي.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس 13 يونيو الجاري، بمنافسات الدوري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.