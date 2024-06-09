شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، على استمرار محمد الشناوى فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو غداً فى الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026 نظرا لخبراته الأفريقية الكبيرة فى هذه المواجهات.

وشارك محمد الشناوى أساسيا فى مباراة بوركينا فاسو الأخيرة لمنتخب مصر، والتى انتهت بفوز الفراعنة 2-1.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.