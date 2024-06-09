شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على عرض الرائد السعودي لضم مروان عطية فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في الأهلي، إن ما تردد بشأن تلقي النادي عرضاً من نادي الرائد السعودي لضم مروان عطية لاعب وسط الفريق غير صحيح، فلم تصل عروض رسمية لضم اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن النادي تلقى تأكيدات من وكيل اللاعب برغبة أندية خليجية في ضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة، لكن لم تصل عروض رسمية للأهلي حتى الآن.

وأضاف المصدر، "مروان عطية من أهم لاعبي الفريق الفترة الأخيرة، ويقدم عروضا جيدة مع الأهلي ومنتخب مصر، وسيكون من الصعب الاستغناء عن خدماته الموسم المقبل، ولكن سندرس أي عرض رسمي يأتي لمروان عطية أو غيره للبت فيه، خاصة أن هناك عروضا قد تكون مُغرية مع الوضع فى الاعتبار رغبة اللاعب من خوض التجربة الاحترافية.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق ، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن كولر طلب ضم 5 لاعبين في 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات في مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التى يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.