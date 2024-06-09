هشام نصر يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني لفريق اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك أن النادي الأبيض يقترب من التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلال الموسم المقبل.

وقال هشام نصر في تصريحات على هامش تواجده بمجينة كولن في المانيا لحضور منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد: “ انتهز تواجدي في كولن بالمانيا لحضور حدث مهم مثل الفاينال فور للحديث مع بعض المدربين حول إمكانية العمل بنادي الزمالك ”.

وأضاف: “ نادي الزمالك في طريقه للاستعانة بمدرب اجنبي، هناك فرصة كبيرة من خلال تواجدنا هنا للالتقاء ببعض المدربين المميزين ”.

وأكمل: “ بدأنا بالفعل عقد جلسان مع بعض المدربين والوكلاء لكي نتمكن من التعاقد مع مدير فني يليق باسم نادي الزمالك ”.

وخرج فريق يد الزمالك بموسم صفري بعد خسارته لجميع الألقاب في الموسم المنقضي رغم تغيير القيادة الفنية للفريق أكثر من مرة.