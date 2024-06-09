منتخب مصر يواجه غينيا بيساو بزيه الأبيض في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر الأجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء غداً الإثنين ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض و الشورت الأسود و الجورب الأبيض ، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر ، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل .

حضر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و غينيا بيساو ، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر و مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مسئول المهمات .

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً مهماً على حساب بوركينا فاسو في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة.