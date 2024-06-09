4 حقائق عن غينيا بيساو تعطي الثقة لمنتخب مصر قبل صدامهما المرتقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية مساء يوم غد الإثنين صوب ملعب 24 سبتمبر لمتابعة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتتطلع كتيبة المدرب الوطني حسام حسن إلى تحقيق الفوز على غينيا بيساو من للاقتراب من حلم التأهل إلى المونديال، والابتعاد بصدارة المجموعة الأولى بالتصفيات.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً على بوركينا فاسو في الجولة الماضية من التصفيات بنتيجة هدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب مجموعته وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية 4 حقائق إيجابية عن منتخب غينيا بيساو في مصلحة الفراعنة:

لم يذق منتخب غينيا بيساو طعم الفوز في آخر 5 مباريات له بمختلف المسابقات، حيث تلقى الهزيمة في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

كما سبق وأن شارك منتخب غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 8 مرات سابقة منذ عام 1998 ولكن لم يصعد ولا مرة في تاريخه إلى المونديال ، إلى جانب توديعه جميع النسخ التي تواجد بها في بطولة كأس الأمم من دور المجموعات.

وأخيراً المواجهة الوحيدة التي جمعت بينه وبين منتخب مصر انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الأمم 2021.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو:

من المقرر أن يواجه منتخب مصر غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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