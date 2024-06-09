رسميًا.. الكشف عن موعد الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024/2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا، خافيير تيباس، الموعد الرسمي لانطلاق الموسم المقبل من الدوري الإسباني 2024/2025.

وأوضح تيباس، في تصريحات أوردتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد، أن الموسم سيبدأ يوم 16 أغسطس المقبل؛ حيث ستُقام الجولة الأولى بأيام 16 و17 و18.

وتابع رئيس رابطة الدوري الإسباني:"سنضع التقويم لنرى كيف ستكون المباريات، من يلعب على أرضه ومن يلعب خارج أرضه وسننظم مواعيد المباريات في أقرب وقت ممكن، وسنعرف مواعيد المباريات خلال 10 أيام".

وكان فريق ريال مدريد قد توّج بلقب الموسم الماضي 2023/2024 من الدوري الإسباني بعدما جمع 95 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة الوصيف.

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