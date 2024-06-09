"طالبوهم بالسفر على حسابهم".. لاعبو الكونغو يرفضون مواجهة المغرب بتصفيات مونديال 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد تقرير صحفي بأن لاعبي منتخب الكونغو قد رفضوا السفر إلى المغرب لمواجهة أسود الأطلس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو نظيره المغربي عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "هسبريس فرنسا"، أن لاعبي منتخب الكونغو رفضوا الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى المغرب بعدما أخبرهم مسؤولي وزارة الرياضة في بلادهم بضرورة تحملهم لتذاكر العودة من المغرب بسبب الأزمة المالية.

مسؤولو وزارة الرياضة لم يطالبوا اللاعبين فقط بتحمل نفقات تذاكر العودة من المغرب بل تحمل تكلفة المعدات اللازمة للتدريب من جانب موظفي الفريق أيضًا وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

ويتذيل منتخب الكونغو ترتيب جدول مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بدون ولا نقطة، فيما يتصدر المغرب المجموعة بـ 6 نقاط.

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