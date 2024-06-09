تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يواجه غينيا بيساو بالزي البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أقيم منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة بتوقيت القاهرة مساء غد الإثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر، الزي البديل، القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مسؤول المهمات.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر، حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وعزز تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

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