هل يعود للدوري المصري؟.. موسيماني يفجر مفاجأة بشأن مستقبله التدريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

فجر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي أبها السعودي ومدرب الأهلي الأسبق مفاجأة قوية بشأن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وقاد موسيماني فريق أبها للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بعد الخسارة من الحزم بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن، ليتراجع إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

وقال موسيماني في تصريحات عبر موقع "soccer laduma": " أمتلك عروضاً للتدريب في مصر، تونس والجزائر لقد عملت في هذه الدول من قبل وحققنا أشياء جيدة".

وأضاف مدرب أبها:" لم أحسم الاختيار حتى الآن، دائما ما توجد مناقشات حول لماذا هذا الفريق وليس الفريق الأخر".

يذكر أن موسيماني صاحب الـ59 عاماً تولي القيادة الفنية لأبها في يناير 2024 خلفًا للمدرب السعودي يوسف المناعي، وشارك مع الفريق خلال الموسم المنقضي في 15 مباراة بدوري روشن فاز في 5 وتعادل في 3 لقاءات وتلقي 7 هزائم.

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