خاص ـ جوميز يستفسر من الزمالك عن مستحقاته المتأخرة.. وهذا رد الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، قد استفسر من إدارة القلعة البيضاء على المستحقات المالية المتأخرة له.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن جوميز يتبقى له شهرين مستحقات متأخرة لدى الزمالك.

وأوضح المصدر أن مسؤولي نادي الزمالك قد أخبروا المدرب البرتغالي لفريقهم بأنهم سيصرفوا المستحقات المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتولى جوميز القيادة الفنية لفريق الزمالك في فبراير الماضي؛ حيث قاده للتتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

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