قرار مفاجئ قبل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي، لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو، في السابعة مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ووفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، المنسق الخاص بالمباراة، من جانب الاتحاد الأفريقي، أخطر الجانب المصري، بشكل مفاجئ، خلال الاجتماع الفني بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة

وكان الاجتماع الفني للمباراة، أسفر عن ارتداء المنتخب الوطني الزي البديل الأبيض، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الزي الأحمر الأساسي.

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