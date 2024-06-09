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قرار مفاجئ قبل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي، لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو، في السابعة مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ووفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، المنسق الخاص بالمباراة، من جانب الاتحاد الأفريقي، أخطر الجانب المصري، بشكل مفاجئ، خلال الاجتماع الفني بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة

وكان الاجتماع الفني للمباراة، أسفر عن ارتداء المنتخب الوطني الزي البديل الأبيض، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الزي الأحمر الأساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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