فان خال يكشف عن رأيه في تعيين سلوت مدربًا لليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لويس فان خال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي، عن رأيه في تعيين المدرب آرني سلوت مديرًا فنيًا لـ لليفربول خلفًا للألماني يورجن كلوب.

وتحدث فان خال في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد هي مهمة كبيرة بسبب أن يورجن كلوب قام بعمل رائع، لذا فإن سلوت هو الوريث، ولن يكون الأمر سهلًا أبدًا".

وتابع فان خال تصريحاته: "بالطبع هو مديرًا فنيًا جيدًا بالنسبة لي، وأرى أنه أفضل مدرب هولندي في العالم".

وأختتم مدرب هولندا السابق: "أعتقد أن ليفربول قد اتخذ خيارًا جيدًا للغاية بالتعاقد معه".

الجدير بالذكر أن آرني سلوت استطاع تحقيق عدة نجاحات مع فريقع السابق فينورد، بعدما فاز ببطولة كأس هولندا، بالإضافة إلى إعادة الفريق للنهائيات الأوروبية من خلال التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2022 عندما خسر من روما بهدف نظيف.