تطورات تجديد عقد دي يونج مع برشلونة.. الهولندي يصدم البارسا

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجمه الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط البارسا خلال الفترة المقبلة، لكن يبدو أن الأخير لا يرغب بالاستمرار داخل أسوار الكامب نو.

أشارت التقارير الصحفية الكتالونية، أن فرينكي دي يونج سيحصل على راتب ثابت قدره 44 مليون يورو للموسمين المقبلين في برشلونة؛ 20 مليون يورو في 2024/2025 و24 مليون يورو في الموسم التالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن دي يونج لم يرد على عرض التجديد المقدم من النادي الإسباني حتى الوقت الحالي، ويبدو أن اللاعب لهولندي لديه خطة.

وتابعت أن خطة دي يونج هي الانتظار إلى الصيف القادم عندما يتبقى على نهاية عقده عام واحد فقط وبذلك يستطيع الضغط على النادي أكثر في موضوع العقد الجديد أو حتى بيعه لأن سعره سيُصبح أقل.

وأشارت أن عرض تجديد برشلونة لـ دي يونج تمديد عقده 3 سنوات مقبلة أضافية لكن الراتب لم يتم رفعه نظرا لأن راتبه الحالي مرتفع.

وكان دي يونج في الموسم المنقضي غاب عن 22 مباراة مع الفريق بسبب الإصابات، كلها بسبب إصابة الكاحل باستثناء مباراة أنتويرب المثيرة للجدل والتي غاب عنها بسبب الحمّى.

