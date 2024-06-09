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توماس توخيل يقترب من تدريب مانشستر يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي استقر على المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السيئة التي حققها الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يبحث عن التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني

وأوضحت أن هناك اتفاق مبدئي بين توماس توخيل وإدارة مانشستر يونايتد من أجل تولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، بعد الاستقرار على رحيل إيريك تين هاج خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن اليونايتد يرغب خلال الفترة المقبلة في التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي ومميز من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن هناك حالة غضب بين جماهير الفريق بعد المستويات الضعيفة خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ابتعد عن تحقيق لقب والدوري الإنجليزي منذ إعلان السير أليكس فيرجسون اعتزاله تدريب كرة القدم خلال أوائل العقد الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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