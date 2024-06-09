بعد اجتماعه مع المالك.. توخيل يضع استراتيجية لخروج مانشستر يونايتد من أزماته

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الماضية اجتماعًا بين السير جيم راتكليف، المالك الجديد لمانشستر يونايتد، والمدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.

وكشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاجتماع الذي حدث خلال الأسبوع الماضي بين الثنائي، والذي كان في مدينة موناكو الفرنسية.

وأوضحت أن توماس توخيل تحدث خلال الاجتماع عن خططه حال قاد مانشستر يونايتد، بعد اتخاذ قرار رحيل المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وأشارت إلى توخيل كشف لجيم راتكليف عن كيفية حل المشاكل التي يعاني منها مانشستر يونايتد، كالتي حدثت مع الثنائي جادون سانشو وماسون ماونت وإعادة الثنائي إلى المسار الصحيح.

ومنح توخيل خلال الاجتماع مع السير جيم مثالًا للمدافع الألماني أنطونيو روديجر، المدافع السابق لتشيلسي والحالي لريال مدريد، بعدما نجح بالفعل في إعادة لاعبين ذوي إمكانات كبيرة إلى أفضل مستوى لهم.