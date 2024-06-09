شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن العرض السعودي للشيبي: لا يوجد واللاعب مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة ما تردد حول تلقي المغربي محمد الشيبي مدافع الفريق الكروي الأول عرضا من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحاته لليوم السابع، إن بيراميدز لم يتلق أى عروض رسمية لرحيل محمد الشيبي للدوري السعودي، مشيراً إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق السماوي، خاصة أنه من العناصر الأساسية للفريق.

وأضاف المصدر أنه فى حال تلقي بيراميدز عرضا لمحمد الشيبي، سواء من الدوري السعودي أو غيره من الدوريات الخارجية، سيتم عرض الأمر علي الجهاز الفني لأنه سيكون صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الأمر.

في سياق متصل، كان المستشار هاني بكري محامى محمد الشيبي، أكد إنه بدأ أولى الخطوات الإجرائية نحو التصعيد الدولي ضد اتحاد الكرة، بشأن القرار الذي أصدره مجلس الإدارة بحق اللاعب الدولي، وأوضح بكري أنه قدم تظلما وطعنا على قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمد الشيبي أمام لجنة الاستئناف كخطوة إجرائية أولى لازمة نحو التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية _ حسب وصفه.