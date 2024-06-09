شكرا لقرائتكم خبر عن كولر للأهلي: "هاتولي كانوتيه.. مش عايز أي مهاجم تاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إدارة النادي على ضم محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي جروزني الروسي، بعدما نال إعجابه بشكل كبير.

وشاهد كولر العديد من المهاجمين الأجانب خلال الفترة الأخيرة لضم أحدهم للمارد الأحمر، وأصبح كانوتيه المهاجم الأول المطلوب لدى المدير الفني للأهلي.

وقال مصدر فى الأهلي، إن كولر أخطر إدارة النادي بشكل رسمي وحاسم بأنه لا يرغب سوى فى ضم كانوتيه، موضحاً أن اللاعب البوركينابي يمتلك كل مقومات المهاجم التي يبحث عنها، وسينجح فى تكوين دويتو هجومي رائع مع وسام أبو علي.

وأضاف المصدر، "كولر يترقب حالياً إنهاء مفاوضات الأهلي مع كانوتيه فى أسرع وقت حتى لا تتدخل أندية أخرى وتخطف الصفقة".

وأكد المصدر أن كولر لم ينزعج من عدم مشاركة كانوتيه أساسياً فى مباراة مصر وبوركينا فاسو مساء الخميس الماضي بالقاهرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 ، وشدد المصدر على أن كولر مُقتنع بقدرات اللاعب الهجومية، حتى وإن شارك لمدة دقائق قليلة في مباراة مصر وبوركينا فاسو الأخير التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء كثّفت مفاوضاتها مع كانوتيه ووكيل أعماله من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، مُشيراً إلى أن هناك تقاربا واضحا بين اللاعب والأهلي، لذا يضع الأخير الرتوش النهائية لضم اللاعب البوركينابي قبل أن تخطفه العروض الأخرى التي وصلته من أندية قطرية وسعودية وروسية.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.