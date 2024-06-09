شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة رمضان صبحى والمنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية أزمة بين رمضان صبحى لاعب الفريق الأول بنادى بيراميدز، والوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث تم إيقاف اللاعب مؤقتاً لحين الخضوع إلى جلسة الاستماع

س: متى يخضع اللاعب لجلسة المنشطات؟

ج: يخضع رمضان صبحى لجلسة الاستماع اليوم، بمقر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات " نادو"

س: متى بدأت الأزمة بين اللاعب والمنشطات؟

ج:بدأت الأزمة في مارس الماضى عندما تم الإعلان عن إيقاف رمضان صبحى وفقا لخطاب رسمي وصل الى اتحاد الكرة و نادى بيراميدز أيضا.

س: ما رد اللاعب على قرار الإيقاف؟

ج: رد اللاعب على الخطاب الأول من لجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، وتواصل رمضان صبحى مع محامٍ متخصصٍ فى حالات الكشف عن المنشطات استعداداً لجلسة الاستماع.

س: ما الخطوات التي قام بها اللاعب رداً على الإيقاف؟

ج: أرسل رمضان صبحي ردًا رسميا للجنة المنشطات للرد على خطاب التلاعب في عينة أحد التحاليل التي أجراها اللاعب منذ 8 أشهر، وقدم مذكرة مدعومة بالمستندات للجنة المنشطات تتضمن قيامه بإجراء 6 تحاليل قبل تلك العينة التي وصفت بـ"الفاسدة" وثلاث تحاليل أخرى بعد هذه العينة، بالإضافة لوجود عينة إضافية سحبت من اللاعب بعد ساعة واحدة من العينة "الفاسدة".

س: متى تم إخطار اتحاد الكرة وبيراميدز بإيقاف اللاعب مؤقتا؟

ج: في مايو الماضى، أخطرت لجنة المنشطات المصرية، اتحاد الكرة ونادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة استماع مع اللاعب فيما نسب إليه بوجود تلاعب في أحد عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.

س: كيف أثر قرار الإيقاف على اللاعب ؟

ج: جاء إخطار لجنة المنشطات بـ إيقاف رمضان صبحي قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، ليتم استبعاد اللاعب من حسابات المنتخب، وكذلك يتم استبعاده من مباريات فريقه.