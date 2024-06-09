شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حكام مصريين فى بطولة العالم للكاراتيه بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى للكاراتيه ، برئاسة أنطونيو اسبانيوس، 4 حكام مصريين للمشاركة في إدارة منافسات بطولة العالم للفرق wkf التي ستقام فى إسبانيا نوفمبر المقبل.

ووقع اختيار الاتحاد الدولى على الرباعى "عماد السرسى، هيثم فاروق، أحمد صابر شاهين، وعصام على صالح"، فى ظل تألقهم فى إدارة المباريات على المستوى الأفريقى والدولى. في بطولة البريميرليج المقامة خلال الفترة من 29 مايو وحتى 3 يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا المغربية.

وشارك المنتخب المصري فى منافسات بطولة البريميرليج التى أقيمت فى الفترة من 29 مايو حتى 3 يونيو، وتم خلالها تحقيق ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، حقق الذهبية عبد الله ممدوح، بينما توج بالفضيتين طه طارق، وهدير هندى.

