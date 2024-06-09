شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقطع الطريق على تمديد عقد موديست 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي اقتراحاً تقدم به وكيل أعمال الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة أشهر ليستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي فى مصر، لأن عقد المهاجم الفرنسي ينتهي فى 30 يونيو الجاري.

مصدر في الأهلي قال إن موديست سيرحل عن النادي مع نهاية يونيو الجاري ولن يُكمل الموسم المحلي مع الأهلي، لأن عقده ينتهي فى 30 يونيو ولا توجد نية لتجديد عقده بسبب تواضع مستوى اللاعب وقدراته الفنية.

وأضاف المصدر، "تعاقدنا مع موديست الصيف الماضي بعقد مدته موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر حال مشاركة اللاعب فى 70% من مباريات الأهلي فى الموسم الحالي بشكل أساسي، بجانب تسجيل 20 هدفاً".

و شدد المصدر على أن هناك اتفاقا تاما فى النادي على رحيل المهاجم الفرنسي بنهاية الشهر الجاري، لذا فقد رفض الأهلي اقتراحاً بتمديد عقد اللاعب عدة أشهر ليستمر حتى نهاية الموسم المحلي الذي قد ينتهي فى سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.