شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب المباراة يخطر منتخب مصر بعدم إقامة مؤتمر صحفى قبل مواجهة غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مراقب مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بأن إقامة المؤتمر الصحفى لحسام حسن المدير الفنى قبل المباراة اختيارى وليس إلزمياً، وبالتالى فضل المدير الفنى عدم عقد مؤتمر صحفى للحديث عن المباراة، وتم إثبات الأمر فى المحضر خلال الاجتماع الفنى.

ويخوض منتخب مصر مرانه الوحيد والأخير فى غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى السابعة مساء اليوم، الأحد، وهو نفس موعد المباراة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.