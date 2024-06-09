شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، منها الاجتماع الفني لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، وخضوع رمضان صبحى الى جلسة استماع في وكالة المنشطات، وجلسة بين كولر وأفشة في الأهلى وعرض الزمالك على أوباما التجديد مقابل 10 ملايين جنيه.

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات المونديال

يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر وغينيا بيساو، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم خلاله تحديد ألوان ملابس الفريقين فى اللقاء بجانب إبلاغ الفريقين بالضوابط الخاصة بالمباراة.

الزمالك يعرض على أوباما التجديد مقابل 10 ملايين جنيه و5 ملايين بشروط

عرض مسئولو نادى الزمالك على يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول، تجديد تعاقده الذى ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، حيث عُرض على اللاعب تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه متزايدة مع كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على 5 مليون جنيه بشروط، حيث تكون متوقفة على تحقيق البطولات والألقاب ونسبة المشاركة وبعض الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتم منحه الـ 5 ملايين جنيه.



جلسة لتصفية الأجواء بين كولر وأفشة فى الأهلى برعاية سامى قمصان

ينوى سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى ترتيب جلسة لتصفية الأجواء بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى، بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين مؤخراً.

ووقع الأهلى عقوبة مالية على أفشة تُقدر بمليون جنيه تُخصم من مستحقاته بسبب تصريحاته التليفزيونية، كما تم منعه من خوض المران بفرمان من كولر، قبل أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية بعد اعتذاره للجهاز الفني.

رمضان صبحى يخضع لجلسة الاستماع أمام لجنة المنشطات اليوم

يخضع رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، اليوم، الأحد، لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات المصرية، بشأن اتهامه بالتلاعب في إحدى عينات التحاليل الخاصة بـ الكشف عن المنشطات، حيث أخطرت اللجنة اتحاد الكرة ونادى بيراميدز بـ إيقاف اللاعب عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب الوطنى لحين الخضوع لجلسة الاستماع التي سيتم بناءً عليها تحديد مدى حقيقة اتهام اللاعب بالتلاعب فى عينية التحاليل.

إدارة الزمالك تضع سقفًا للرواتب فى العقود الجديدة وترفض المغالاة

استقرت إدارة نادى الزمالك، على وضع سقف للعقود الجديدة التي سيتم إبرامهما مع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، أو ممن ترغب إدارة الزمالك فى تجديد تعاقدهم ليستمروا مع الفريق لفترة أطول من أجل فرض حالة من الاستقرار بالفريق.



منتخب مصر: إمام عاشور جاهز للمشاركة أمام غينيا بيساو غداً

كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن إمام عاشور لاعب المنتخب جاهز للمشاركة في مباراة غينيا بيساو غدا، الاثنين، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مجلس الأهلي يعقد جلسة مهمة غداً.. اعرف التفاصيل

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مهمة فى الخامسة مساء غد، الاثنين، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء. ويبحث المجلس كذلك تطورات استاد الأهلي الذي تم توقيع عقود إنشائه الثلاثاء الماضي فى حفل كبير مساء الثلاثاء الماضي بفرع النادي بالشيخ زايد.